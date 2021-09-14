42-летняя Кейт Хадсон во второй раз выходит замуж

42-летняя Кейт Хадсон во второй раз выходит замуж

Звезда обручилась с музыкантом.

Популярная американская актриса Кейт Хадсон объявила о помолвке со своим 35-летним возлюбленным, музыкантом Дэнни Фудзикавой.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Кейт опубликовала фотографию, на которой она целуется со своим бойфрендом на вершине горы. На безымянном пальчике актрисы красуется обручальное кольцо.

Кейт Хадсон с женихом / instagram.com/katehudson

"Поехали", — подписала пост звезда, а также добавила смайлики невесты и жениха.

Для Кейт этот брак станет вторым. Ее первым мужем был также музыкант Крис Робинсон, от которого она родила сына Райдера. Также у нее есть 10-летний сын Бингем от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

С Дэнни Фудзикава актриса встречается более четырех лет. Пара воспитывает общую дочь Рани, которой в октябре исполнится три года.

Жених Кейт Хадсон с дочкой / instagram.com/katehudson

Отметим, что Дэнни Фудзикава музыкант. Мужчина был вокалистом и гитаристом в группе Chief. Затем он основал звукозаписывающую компанию Lightwave Records.

Напомним, недавно вышла замуж Лили Коллинз. Актриса пошла под венец с режиссером Чарли Макдауэллом.

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