42-летняя Кейт Хадсон во второй раз выходит замуж

Звезда обручилась с музыкантом.
Популярная американская актриса Кейт Хадсон объявила о помолвке со своим 35-летним возлюбленным, музыкантом Дэнни Фудзикавой.
Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Кейт опубликовала фотографию, на которой она целуется со своим бойфрендом на вершине горы. На безымянном пальчике актрисы красуется обручальное кольцо.
"Поехали", — подписала пост звезда, а также добавила смайлики невесты и жениха.
Для Кейт этот брак станет вторым. Ее первым мужем был также музыкант Крис Робинсон, от которого она родила сына Райдера. Также у нее есть 10-летний сын Бингем от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.
С Дэнни Фудзикава актриса встречается более четырех лет. Пара воспитывает общую дочь Рани, которой в октябре исполнится три года.
Отметим, что Дэнни Фудзикава музыкант. Мужчина был вокалистом и гитаристом в группе Chief. Затем он основал звукозаписывающую компанию Lightwave Records.
Напомним, недавно вышла замуж Лили Коллинз. Актриса пошла под венец с режиссером Чарли Макдауэллом.