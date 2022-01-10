57-річна Оксана Байрак показала, який вигляд мала до пластики

Знаменитість пригадала юні роки.
Відома українська режисерка Оксана Байрак вирішила поспілкуватися зі своїми прихильниками.
Зокрема, в Instagram-stories у зірки запитали, щоб вона собі порадила, коли їй було 18-20 років. До слова, режисерка відповіла на запитання, а також показала фото, на якому зображена ще зовсім юною.
"Сказала б: "Дівчинко, жодних сумнівів! Ти – геній!" - поділилася Байрак.
Також у режисерки запитали, чи не шкодує вона, що народилася в Україні. На що Оксана відповіла, що з'явилася на світ в СРСР.
"А чому я маю шкодувати? Я народилася в СРСР! І це є найголовнішим щастям", - відповіла Байрак.
Режисерка також показала архівне чорно-біле фото, на якому зображена ще зовсім юною. Знімок був зроблений, коли Байрак ходила до школи. Тоді вона ще не робила жодних пластичних операції.
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