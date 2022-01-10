2021 року міжнародні резерви України зросли до майже 31 млрд долларів

2021 року міжнародні резерви України зросли до майже 31 млрд долларів

У грудні 2021 року міжнародні резерви України зросли на $342,5 млн, або на 1,1%.

На 1 січня міжнародні резерви України становили $30,94 млрд. 2021 роre вони зросли на $1,8 млрд, або на 6%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"Міжнародні резерви збільшилися завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним банком на валютному ринку", - йдеться e повідомленні.

Так, у серпні 2021 року Україна отримала 1,9 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ, а у листопаді - другий транш від МВФ за програмою stand-by обсягом 500 млн СПЗ. Упродовж року також вдалося отримати інше пов’язане офіційне фінансування, зокрема від Єврокомісії обсягом близько 600 млн євро.

Всього із зовнішніх та внутрішніх джерел 2021 роre Україна отримала $11,2 млрд. На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті минулого року було витрачено $11,5 млрд.

Також у 2021 році Нацбанк поповнив міжнародні резерви на $2,4 млрд за рахунок купівлі валюти на міжбанку, оскільки упродовж більшої частини року пропозиція валюти на ринку переважала над попитом насамперед завдяки сприятливій світовій кон’юнктурі для основних товарів українського експорту.

У грудні 2021 року міжнародні резерви України зросли на $342,5 млн, або на 1,1% завдяки надходженню на користь уряду $1,4 млрд, зокрема $858,3 млн — від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП) та $105 млн — від Світового банку. На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було витрачено $847,7 млн.

Обсяги чистого продажу валюти центральним банком на валютному ринку в грудні становили $152,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,1 місяця майбутнього імпорту.

Станом на 1 грудня міжнародні резерви України становили $30,5 млрд.

Нагадаємо:

Станом на 1 листопада 2021 року міжнародні резерви України становили 29 654,2 млн дол. У жовтні вони зросли на 3,3% передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку

У жовтні вони передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку Станом на 1 вересня міжнародні резерви України досягли рекорду дев'яти років – $31,6 млрд завдяки надходженню $1,92 млрд спеціальних прав запозичень від МВФ

МВФ надав Україні черговий транш у майже 700 мільйонів доларів

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