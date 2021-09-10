63-річна Мадонна на ліжку оголила пишні груди

Артистка розбурхала уяву фанів провокаційною фотосесією.
Американська поп-зірка Мадонна, яка нещодавно в мінісукні відверто попозувала на ліжку, продовжує розбурхувати уяву шанувальників.
Цього разу 63-річна артистка знову позувала на ліжку, однак у більш провокаційному образі. Виконавиця поділилася світлинами, на яких зображена топлес, у стрингах та колготах в сіточку.
Ба більше, на деяких кадрах відверта знаменитість оголила груди повністю, щоправда, приховала найпікантніші місця за червоними хрестиками, аби керівництво фотоблогу не заблокувало пост.
Шанувальники не стали приховувати емоцій від побаченого. Ще більше їх дивує, як жінка у такому віці може мати такий вигляд:
- Це просто неймовірно
- Чи могли ви собі уявити, що можна мати такий вигляд, коли тобі за 60?
- Це провокаційно і так сексуально
Нагадаємо, раніше Мадонна у сукні з відвертим декольте влаштувала епатажну фотосесію в церкві. Артистка цікаво відпочила в Італії.