63-річна Мадонна на ліжку оголила пишні груди

Артистка розбурхала уяву фанів провокаційною фотосесією.

Американська поп-зірка Мадонна, яка нещодавно в мінісукні відверто попозувала на ліжку, продовжує розбурхувати уяву шанувальників.

Цього разу 63-річна артистка знову позувала на ліжку, однак у більш провокаційному образі. Виконавиця поділилася світлинами, на яких зображена топлес, у стрингах та колготах в сіточку.

instagram.com/madonna

Ба більше, на деяких кадрах відверта знаменитість оголила груди повністю, щоправда, приховала найпікантніші місця за червоними хрестиками, аби керівництво фотоблогу не заблокувало пост.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Шанувальники не стали приховувати емоцій від побаченого. Ще більше їх дивує, як жінка у такому віці може мати такий вигляд:

Це просто неймовірно

Чи могли ви собі уявити, що можна мати такий вигляд, коли тобі за 60?

Це провокаційно і так сексуально

Нагадаємо, раніше Мадонна у сукні з відвертим декольте влаштувала епатажну фотосесію в церкві. Артистка цікаво відпочила в Італії.

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