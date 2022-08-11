Алан Бадоєв показав, як у росіян "підгорає" через Макса Барських

Росіяни не можуть змиритися з тим, з співак Макс Барських послав їх слідом за кораблем, тому намагаються його дискредитувати.

Український режисер Алан Бадоєв показав, як у Росії "горить" через виконавця Макса Барських.

До слова, вони не оминули новину, що артист виступив у США. Макс Барських і сам не приховує, що виступає на корпоративах та віддає частину грошей на потребу ЗСУ. Тим більше, під час свого виступу знаменитість тримав прапор України.

"Українці в радості і в горі, де б не були, у будь-якій країні світу повинні бути разом, пам'ятати про своє коріння, про свою Україну", - зазначив Макс.

Утім, російські пропагандисти вирішили дискредитувати артиста, на що відреагував режисер Алан Бадоєв. Зокрема, у росіян "горіло" через те, що Барських виконував свої російськомовні пісні.

Алан Бадоєв висміяв росіян / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Російська істерична преса знову п*здить. А ми і не проти! Вони що - реально сподівалися, що Макс не буде виконувати свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати. Ми експропріювали не лише ваші гроші, а й мову. Змиріться", - із сарказмом зазначив Алан.

Нагадаємо, Мережу підірвав трек-пародія на реакцію росіян на вибухи в Криму. Нашуміле відео, де росіянка під час вибухів у Новофедорівці кричить, що треба тікати, поклали на музику.

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