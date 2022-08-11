Алан Бадоев показал, как у россиян "подгорает" из-за Макса Барских

Россияне не могут смириться с тем, что певец Макс Барских послал их вслед за кораблем, поэтому пытаются его дискредитировать.

Украинский режиссер Алан Бадоев показал, как в России "горит" из-за исполнителя Макса Барских.

К слову, они не обошли новость, что артист выступил в США. Макс Барских и сам не скрывает, что выступает на корпоративах и отдает часть денег на нужды ВСУ. Тем более во время своего выступления знаменитость держал флаг Украины.

"Украинцы в радости и в горе, где бы ни были, в любой стране мира должны быть вместе, помнить о своих корнях, о своей Украине", — отметил Макс.

Однако российские пропагандисты решили дискредитировать артиста, на что отреагировал режиссер Алан Бадоев. В частности, у россиян "горело" из-за того, что Барских исполнял свои русскоязычные песни.

Алан Бадоев высмеял россиян / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Русская истерическая пресса снова п*здит. А мы и не против! Они что — реально надеялись, что Макс не будет исполнять свои песни? Нет, нет, это просто для вас он не будет их петь. Мы экспроприировали не только ваши деньги, но и язык. Смиритесь", — с сарказмом отметил Алан.

Напомним, Сеть взорвал трек-пародия на реакцию россиян на взрывы в Крыму. Нашумевшее видео, где россиянка во время взрывов в Новофедоровке кричит, что надо бежать, положили на музыку.

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