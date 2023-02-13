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Алан Бадоєв зворушливо привітав єдину доньку з 18-річчям

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1520
Час на прочитання
1 хв
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Алан Бадоєв зворушливо привітав єдину доньку з 18-річчям

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Режисер показав різноманітні фото та відео Лоли.

У родині українського режисера, сценариста та кліпмейкера Алана Бадоєва свято. Його єдина донька святкує день народження.

Зокрема, Лоліті виповнюється 18 років. Тож, продюсер у своєму Instagram вирішив публічно привітати донечку з повноліттям. Алан опублікував короткий ролик, до якого додав чимало фото та відео Лоли. Це все супроводжувалося піснею Billie Eilish - I love you.

"Сьогодні у моєї донечки день народження! Найніжніші 18. Ти мій справжній друг, найближча душа, моя Lo", - звернувся до донечки Алан.

Прихильники режисера у коментарях під дописом теж долучилися до привітань. Вони залишили під роликом чимало приємних слів з побажаннями Лоліті та її тату Алану.

  • Щиро вітаю вашу донечку! Хай буде щаслива!
  • Найщиріші вітання іменинниці та найкращі побажання - добра, миру, краси, здоров'я та здійснення мрій!
  • Щиро вітаємо красуню Лолу і щирого та талановитого її татуся

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Дата публікації
Перегляди
1520
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