Алан Бадоєв зворушливо привітав єдину доньку з 18-річчям

У родині українського режисера, сценариста та кліпмейкера Алана Бадоєва свято. Його єдина донька святкує день народження.

Зокрема, Лоліті виповнюється 18 років. Тож, продюсер у своєму Instagram вирішив публічно привітати донечку з повноліттям. Алан опублікував короткий ролик, до якого додав чимало фото та відео Лоли. Це все супроводжувалося піснею Billie Eilish - I love you.

"Сьогодні у моєї донечки день народження! Найніжніші 18. Ти мій справжній друг, найближча душа, моя Lo", - звернувся до донечки Алан.

Прихильники режисера у коментарях під дописом теж долучилися до привітань. Вони залишили під роликом чимало приємних слів з побажаннями Лоліті та її тату Алану.

Щиро вітаю вашу донечку! Хай буде щаслива!

Найщиріші вітання іменинниці та найкращі побажання - добра, миру, краси, здоров'я та здійснення мрій!

Щиро вітаємо красуню Лолу і щирого та талановитого її татуся

Читайте також: