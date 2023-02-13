Алан Бадоев трогательно поздравил единственную дочь с 18-летием

В семье украинского режиссера, сценариста и клипмейкера Алана Бадоева праздник. Его единственная дочь отмечает день рождения.

В частности, Лолите исполняется 18 лет. Продюсер в своем Instagram решил публично поздравить дочь с совершеннолетием. Алан опубликовал короткий ролик, к которому добавил много фото и видео Лолы. Это все сопровождалось песней Billie Eilish – I love you.

"Сегодня у моей дочери день рождения! Самые нежные 18. Ты мой настоящий друг, ближайшая душа, моя Lo", – обратился к дочери Алан.

Поклонники режиссера в комментариях под постом тоже присоединились к поздравлениям. Они оставили под роликом немало приятных слов с пожеланиями Лолите и ее отцу Алану.

Искренне поздравляю вашу дочь! Пускай будет счастлива!

Самые искренние поздравления имениннице и лучшие пожелания – добра, мира, красоты, здоровья и исполнения желаний!

Искренне поздравляем красавицу Лолу и искреннего и талантливого ее папу.

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