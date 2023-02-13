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Алан Бадоев трогательно поздравил единственную дочь с 18-летием

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1032
Время на прочтение
1 мин
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Алан Бадоев трогательно поздравил единственную дочь с 18-летием

Алан Бадоев с дочерью / Фото: instagram.com/alanbadoev

Режиссер показал разные фото и видео Лолы.

В семье украинского режиссера, сценариста и клипмейкера Алана Бадоева праздник. Его единственная дочь отмечает день рождения.

В частности, Лолите исполняется 18 лет. Продюсер в своем Instagram решил публично поздравить дочь с совершеннолетием. Алан опубликовал короткий ролик, к которому добавил много фото и видео Лолы. Это все сопровождалось песней Billie Eilish – I love you.

"Сегодня у моей дочери день рождения! Самые нежные 18. Ты мой настоящий друг, ближайшая душа, моя Lo", – обратился к дочери Алан.

Поклонники режиссера в комментариях под постом тоже присоединились к поздравлениям. Они оставили под роликом немало приятных слов с пожеланиями Лолите и ее отцу Алану.

  • Искренне поздравляю вашу дочь! Пускай будет счастлива!
  • Самые искренние поздравления имениннице и лучшие пожелания – добра, мира, красоты, здоровья и исполнения желаний!
  • Искренне поздравляем красавицу Лолу и искреннего и талантливого ее папу.

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Дата публикации
Просмотры
1032
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