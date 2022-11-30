Алла Пугачова закриває свою останню компанію у Росії

Виконавиця вже подала документи на ліквідацію компанії.

Російська співачка Алла Пугачова закриває свій останній бізнес у Росії.

Артистка вирішила позбутися компанії ТОВ "АБП", яка займалася діяльністю у сфері радіомовлення, виготовленні музики та звукозапису.

Документи про ліквідацію бізнесу були подані ще 23 листопада, про що свідчать дані з бази російської податкової служби.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, коли почалася повномасштабна війна в Україні, Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми покинула країну-агресорку.

Галкін одразу почав розповсюджувати правду про російське вторгнення та допомагати українським біженцям. У Росії гумориста, через його позицію щодо війни, визнали "іноагентом".

Пугачова ж тривалий час мовчала. Влітку артистка навіть приїжджала до РФ та відвела двійнят до школи. Своє повернення до країни-агресорки виконавиця пояснила тим, що хоче "навести лад у головах". Утім, згодом Пугачова поспішно покинула Росію та переїхала до Ізраїлю.

Співачка тоді заявила, що повністю підтримує позицію свого чоловіка, а росіянам на їхні образи зірка відповіла так: "Були холопами – стали рабами".

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