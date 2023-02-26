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Андрій Бєдняков розповів про серйозні проблеми зі сном, які почалися під час війни

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
431
Час на прочитання
2 хв
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Андрій Бєдняков розповів про серйозні проблеми зі сном, які почалися під час війни

Андрій Бєдняков

Шоумену часто сняться кошмари та не вдається нормально відпочити.

Телеведучий Андрій Бєдняков зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям під час війни. 

Як поділився шоумен зі своїми підписниками в Instagram, під час війни його стали все частіше турбувати нічні кошмари та безсоння. На жаль, з такою проблемою зараз стикаються багато українців, які переживають бойові дії.

"Я прочитав, що це, нажаль, "звичайна" ситуація для тих людей під час війни. мешканці територій, де відбуваються активні бойові дії, в середньому сплять менше п'яти годин. Проблеми зі сном, зокрема безсоння, нетривалий сон і нічні кошмари, поширені під час бойових дій. Це впливає на самопочуття та фізичне здоров'я людини знижуючи силу м'язів, погіршуючи роботу нервової та серцево-судинної системи. У найближчому майбутньому це підвищує ризик додатково травмуватися або не встигнути відреагувати на загрозу життю, тоді як у тривалій перспективі це може призвести до серйозних порушень", - розповів Бєдняков. 

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

У відповідь на історію шоумена його фани дали йому декілька порад, деякими з яких він також поділився з іншими.

"Деякі люди мені порадили: ﻿﻿﻿мелатонін ﻿, "та бахни 100 віскі і заснеш", валер'янку випити, медитації. "Бахнути", звичайно, може бути, але це зараз не допоможе. Валер'янку не буду, бо ще потім до ветеринара", - пожартував Бєдняков.

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Дата публікації
Перегляди
431
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