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Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік озброєння

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік озброєння

Фото: Associated Press

Також Німеччина готується передати Україні 300 000 снарядів для зеніток GEPARD.

У неділю, 26 лютого, Німеччина оголосила про передавання Україні нової військової допомоги. 

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

У Німеччині зазначили, що йдеться про передавання обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки. Коли до нашої держави відправлять військову допомогу, не розголошується через заходи безпеки. 

Наразі Німеччина відправила до України:

  • 9 мостоукладальних танків Biber;
  • 120 000 аптечок;
  • 28 вантажівок Zetros;
  • 10 зимових маскувальних сіток.

Там також зазначили, що планують відправити до України 300 000 снарядів для зеніток GEPARD. 

Німеччина від 1 січня 2022 року до 20 лютого 2023 року надала Україні на 2 558 391 406 євро військової допомоги. 

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні 18 своїх основних бойових танків Leopard 2 А6, а не 14 – як обіцяла раніше.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не вбачає перспектив для миру в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
2287
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