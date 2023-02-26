Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік озброєння

Також Німеччина готується передати Україні 300 000 снарядів для зеніток GEPARD.
У неділю, 26 лютого, Німеччина оголосила про передавання Україні нової військової допомоги.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
У Німеччині зазначили, що йдеться про передавання обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки. Коли до нашої держави відправлять військову допомогу, не розголошується через заходи безпеки.
Наразі Німеччина відправила до України:
- 9 мостоукладальних танків Biber;
- 120 000 аптечок;
- 28 вантажівок Zetros;
- 10 зимових маскувальних сіток.
Там також зазначили, що планують відправити до України 300 000 снарядів для зеніток GEPARD.
Німеччина від 1 січня 2022 року до 20 лютого 2023 року надала Україні на 2 558 391 406 євро військової допомоги.
Нагадаємо, Німеччина передасть Україні 18 своїх основних бойових танків Leopard 2 А6, а не 14 – як обіцяла раніше.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не вбачає перспектив для миру в Україні.
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