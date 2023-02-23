Шольц "не вбачає перспектив для миру" в Україні, але проти постачання винищувачів

Журналісти зауважили, що Шольц продовжує залишатися обережний в оцінках війни в Україні і так і не вимовив фразу "Україна має перемогти".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не вбачає перспектив для миру в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю ZDF.

"Не можна опускати руки у спробах змінити ситуацію. Необхідно продовжувати підтримувати Україну зброєю. Момент, який відкриє перспективу миру, ще не настав", – сказав канцлер ФРН.

Журналісти зауважили, що Шольц продовжує залишатися обережний в оцінках війни в Україні і так і не вимовив фразу "Україна має перемогти". Проте запевняє, що Німеччина та Захід підтримуватимуть Київ стільки, скільки потрібно.

Водночас канцлер певен, що питання про постачання зброї Києву має ухвалюватися спільно всіма союзниками, а не поодинці кожною країною.

Також Шольц вважає, що питання про те, чи озброювати Україну військовими літаками, "наразі не має сенсу".

Раніше у Німеччині розповіли, що Олаф Шольц продовжить телефонувати диктаторові Володимиру Путіну. Також канцлер ФРН повідомив, що ЗСУ отримають Leopard до кінця березня.

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