Шольц "не видит перспектив для мира" в Украине, но против поставок истребителей

Журналисты отметили, что Шольц продолжает оставаться осторожным в оценках войны в Украине и так и не произнес фразу "Украина должна победить".

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не видит перспективы для мира в Украине.

Об этом он заявил в интервью ZDF.

"Нельзя опускать руки в попытках изменить ситуацию. Необходимо продолжать поддерживать Украину оружием. Момент, который откроет перспективу мира, еще не наступил", – сказал канцлер ФРГ.

Журналисты отметили, что Шольц продолжает оставаться осторожным в оценках войны в Украине и так и не произнес фразу "Украина должна победить". Однако уверяет, что Германия и Запад будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

В то же время канцлер уверен, что вопрос о поставках оружия Киеву должен быть принят совместно всеми союзниками, а не в одиночку каждой страной.

Также Шольц считает, что вопрос о том, вооружать ли Украину военными самолетами, "пока не имеет смысла".

Ранее в Германии рассказали, что Олаф Шольц продолжит звонить по телефону диктатору Владимиру Путину. Также канцлер ФРГ сообщил, что ВСУ получат Leopard до конца марта.

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