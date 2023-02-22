Прихильники Росії у Німеччині пройшли маршем під клоунську музику: відео

Німецькі ультраправі під час ходи вулицями міста зіткнулися з витонченим тролінгом місцевих мешканців.

У німецькому місті Гера група ультраправих вирішила вийти на вулиці для параду на підтримку вторгнення Путіна в Україну. Місцеві мешканці відреагували витонченим тролінгом.

Як повідомляють у соцмережах, їхні противники перетворили цю ходу на циркову виставу, увімкнувши відповідний музичний супровід.

Як видно на опублікованих кадрах, група людей іде колоною, над якою розвіваються, зокрема, російські прапори, під супровід музики, яка зазвичай лунає під час циркових виступів клоунів.

A Nazi parade in Gera, Germany, with lots of Russian flags was greeted with circus clown music. Excellent idea.#Gera #Germanypic.twitter.com/yAPgtJlVDa — (((Tendar))) (@Tendar) February 21, 2023

Замість того, щоб відповісти гнівом чи насильством, організатори контрпротест просто виставили на посміховисько тих, хто підтримує війну Путіна в Україні.

Нагадаємо, у той же час у німецьких містах, зокрема, у Кельні та Майнці відбувся щорічний вуличний карнавал перед початком християнського Великого посту. Зазвичай головними персонажами цього параду є гротескні та карикатурні зображення відомих німецьких та світових політиків. Цього року найбільш жахливою фігурою карнавалу став російський президент Путін.

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