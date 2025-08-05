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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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51
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Анна Кошмал здійснила оригінальну мрію чоловіка та сина: "Підписались на одну авантюру"

Артистка показала, як із сім'єю проводить час.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал розсекретила, яку оригінальному мрію чоловіка та сина здійснила.

Загалом, артистка вирішила по-особливому провести час із родиною. А точніше, акторка разом із крихітною донькою наважилася на одну авантюру. Річ у тім, що чоловік Анни Кошмал, якого вона ретельно приховує, та син мріяли пожити в наметі просто неба. Тож, акторка вирішила спробувати такий досвід та втілила це в життя.

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

"Ми з Фіфі (так Анна Кошмал називає доньку – прим. ред.) підписались на одну авантюру. Ми з Фіфі вирішили втілити маленьку мрію наших хлопців і вирушили пожити на природі в наметах. Ех, романтика", - поділилася акторка.

Анна Кошмал здійснила мрію чоловіка та сина / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал здійснила мрію чоловіка та сина / © instagram.com/smorkovkina

Загалом, родина вже організувала сніданок на природі. Для Анни Кошмал цей досвід був неабияк цікавим. Річ у тім, що вони не заморочувалися та снідали просто неба в піжамах.

"Сніданок в піжами на природі", - підписала кадри артистка.

Син Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Син Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал ретельно приховує чоловіка, тож довкола її особистого життя вирує чимало пліток. У Мережі подейкували, що артистка заміжня за відомим актором. Знаменитість вже відповіла на ці чутки.

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