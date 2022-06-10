Арсен Мірзоян зворушив новою піснею: "Маємо встигнути жити"

Український співак Арсен Мірзоян випустив нову пісню.

Артист представив композицію, яку назвав "Вальс Ірпінь". Прем'єра треку відбулася 10 червня.

Знаменитість прокоментував реліз лаконічно: "Не буду писати про пісню — все в ній".

Зі свого боку, фанати написали у коментарях, що пісні Мірзояна їм дуже потрібні.

Дякую! Дуже потрібні ваші пісні! Вони такі неймовірно правдиві, іноді сумні, але життєві

Дякую, що написали і записали! Мені дуже подобається відчувати під ваші пісні. Ви дуже потрібні своєму слухачеві

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