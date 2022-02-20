Беквокалістки гурту KAZKA поборолися за участь у шоу "Голос країни-12"

Гурт GULI GULI прийшов на "сліпі прослуховування".

Щойно на 1+1 розпочався п'ятий епізод шоу "Голос країни-12".

Одними з перших цього тижня на сцену вийшли учасниці колективу GULI GULI. Учасниці – беквокалістки гурту KAZKA. Тріо дівчат – професійні фольклористки, які міксують український фольклор зі світовими хітами. Для зіркових тренерів колектив підготував незвичний сюрприз – на музику із хіта The Weeknd - Blinding Lights вони поклали українську пісню.

Дівчатам вдалося розвернути крісло Потапа та потрапити до нього у команду. Тим часом солістка KAZKA Олександра Заріцька, яка є тренеркою команди "Другий шанс" вболівала за своїх коліжанок.

"Дівчата, це був нереальний кавер! Це взагалі знесло мені голову", – прокоментувала Дорофєєва.

Зі свого боку, ПТП подякував гурту за емоцію та зазначив, що не зміг не повернутися, оскільки це було креативно.

"Мені подобається, що тут є гумор. Це ж все зроблено трішки по приколу, а цього так не вистачає у нашому інколи сумному житті. Так хочеться інколи такої родзинки, а у мене тепер їх три!" – додав продюсер.

Читайте також: