Після невдачі у Лізі чемпіонів: "Інтер" сенсаційно програв аутсайдеру Серії А

Після невдачі у Лізі чемпіонів: "Інтер" сенсаційно програв аутсайдеру Серії А

Нерадзуррі пропустили два голи від "Сассуоло".

В рамках 26-го туру італійської Серії А "Інтер" вдома неочікувано поступився "Сассуоло" - 0:2 .

"Нероверді" двічі розписалися у воротах відомих господарів у першому таймі. Точні удари на рахунку Джакомо Распадорі та Джанлукі Скамаччі.

"Інтер" так і не зміг відповісти навіть одним забитим голом.

"Нерадзуррі" йдуть на другій позиції з відставанням від "Мілана" у два очки та грою у запасі. "Сассуоло" на 11 позиції.

25 лютого команда Сімоне Індзагі зіграє проти "Дженоа", а 1 березня зустрінеться з "Міланом" у Кубку Італії.

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