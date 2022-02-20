У Збройних Силах України попередили про фейкові "офіційні" сторінки

Зокрема, у Twitter вже з’явилася фейкова сторінка ЗСУ.

У Збройних Сил України попередили про фейкові, нібито, "офіційні" сторінки української армії.

Одну з таких сторінок уже виявили в Twitter.

Про це повідомляє пресслужба управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Увага! У Twitter з’явилась фейкова сторінка Збройних Сил України. Будьте пильними! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - пише пресслужба управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків на Донбасі і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що ми маємо усі підстави відповідати, згідно зі ст. 51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними", - зазначив він.

Резніков наголосив, що пишається тим, як наші військові зараз тримають цей удар.

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