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Бред Пітт став скульптором та поміркував про помилки у стосунках: "Де я схибив"

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Бред Пітт став скульптором та поміркував про помилки у стосунках: "Де я схибив"

Бред Пітт / Фото: Getty Images

Голлівудський актор Бред Пітт приміряв на себе нове амплуа.

Відомий американський актор Бред Пітт дебютував як скульптор.

Так, знаменитість почав створювати скульптури і вже встиг їх представити на виставці. Загалом, вперше свої роботи знаменитість представив у фінському музеї Sara Hilden Art.

Як пояснив актор виданню AP, його витвори уособлюють роздуми про те, де він припустився помилок у стосунках.

До речі, скульптури знаменитість почав створювати після розлучення з Анджеліною Джолі.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі / © Associated Press
Бред Пітт і Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

"Розумієте, вони про те, де я припустився помилок у моїх стосунках? Де я схибив? До чого причетний? Це вигоряння прийняття того, що я називаю радикальним переглядом себе, щирої, безжальної чесності з собою і... прийняття відповідальності за тих, кого я міг скривдити, і за моменти, де я просто помилявся", - розповів голлівудський актор.

Загалом, Пітт представив на виставці дев'ять скульптур, серед яких будинок із прозорого силікону, розстріляний кулями, та гіпсова панель із зображенням стрілянини.

Скульптури знаменитості стали частиною експозиції британського митця Томаса Гусеаго.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі спеціально злила пресі місце їхнього відпочинку з Бредом Піттом 2005 року, коли пара роман ще приховувала, а актор був офіційно одружений з Дженніфер Еністон.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
204
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