Брітні Спірс повністю оголилася перед камерою

Зірка показала надто пікантні фото.

Американська попзірка Брітні Спірс шокувала фанів своїми новими світлинами.

Так, зірка вирішила бути повністю відвертою перед своїми прихильниками. Виконавиця у своєму Instagram опублікувати фото, на якому постала повністю оголеною. Єдине, що Брітні одягнула на себе, так це панчохи.

Оголена Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

"Вільна жіноча енергія ніколи не була кращою, аніж наразі", - підписала фото співачка.

Оголена Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

До слова, знаменитість на фото приховала пікантні місця смайликами у вигляді квіточки та сердечка. Окрім цього, Брітні приховала можливість залишати коментарі під дописом. Втім, шанувальники однозначно були б ошелешені подібними світлинами.

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