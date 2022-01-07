Бритни Спирс полностью обнажилась перед камерой

Звезда показала слишком пикантные фотографии.

Американская поп-певица Бритни Спирс шокировала фанатов своими новыми фотографиями.

Звезда решила быть полностью откровенной перед своими поклонниками. Исполнительница в своем Instagram опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной. Единственное, что Бритни надела на себя, так это чулки.

Обнаженная Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

"Свободная женская энергия никогда не была лучше, чем сейчас", — подписала фото певица.

Оголена Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

К слову, знаменитость на фото скрыла пикантные места смайликами в виде цветочек и сердечка. Кроме того, Бритни скрыла возможность оставлять комментарии под постом. Впрочем, поклонники однозначно были бы ошеломлены подобными фотографиями.

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