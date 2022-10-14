Дашу Квіткову захейтили через джипінг у Карпатах: "Мені пишуть прокльони"

Українська блогерка Даша Квіткова виправдалася за джипінг у Карпатах, за який їй прилетіло від шанувальників.

Днями Даша разом з родиною вирушила на захід України, аби трохи відпочити. Втім, знаменитість нарвалася на хейт українців через те, що на позашляховику їздила по горах. Зокрема, юзери дорікнули блогерці, що в горах джипінг заборонений.

"Пробите дно – це руйнувати гори джипами. Тисячі людей йдуть туди ногами й несуть свої рюкзаки самі, бо це випробування. Якщо ви не здатні, то не пхайтеся, бо гори – не для слабкодухих", "Ви маєте млн аудиторію, а отже і вплив на думку інших. Джипінг нищить природу Карпат. Усі розуміють, що ви такі не одні (є й інші безсвідомі), але ж картина життя подається так, наче це нормально. А це не нормально", - пишуть юзери у коментарях під фото Квіткової.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Своєю чергою Даша відрегаувала на закиди та пояснила, що на цих позашляховиках вони діставалися готелю з Ясені, бо іншого варіанту немає.

"Ми обережно доїжджали до місця призначення дорогами, які існують вже дуже давно, не роблячи нові. Ніхто не ганяв, не розважався і не займався агресивною їздою. Наскільки я розумію, саме в цьому полягає той самий "джипінг", за який мені зараз пишуть прокльони в діректі, що я навіть відкрити його не можу", - зазначила Квіткова.

Даша Квіткова відповіла на хейт / Фото: instagram.com/kvittkova

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