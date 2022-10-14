Дашу Квиткову захейтили из-за джипинга в Карпатах: "Мне пишут проклятия"

Украинская блогерша Даша Квиткова оправдалась за джипинг в Карпатах, за который ей прилетело от поклонников.

На днях Даша вместе с семьей отправилась на запад Украины, чтобы немного отдохнуть. Впрочем, знаменитость нарвалась на хейт украинцев из-за того, что на внедорожнике ездила по горам. В частности, пользователи упрекнули блогершу в том, что в горах внедорожник запрещен.

"Пробитое дно – это разрушать горы джипами. Тысячи людей идут туда ногами и несут свои рюкзаки сами, потому что это испытание. Если вы не способны, то не идите, потому что горы – не для слабаков", "Вы имеете млн аудиторию, а следовательно и влияние на мнение других. Джипинг уничтожает природу Карпат. Все понимают, что вы такие не одни (есть и другие бессознательные), но картина жизни кажется так, будто это нормально. А это не нормально", - пишут юзеры в комментариях под фото Квитковой.

Даша Цветкова / Фото: instagram.com/kvittkova

В свою очередь Даша отреагировала на упреки и объяснила, что на этих внедорожниках они добирались из Ясени, потому что другого варианта нет.

"Мы осторожно доезжали до места назначения по дорогам, которые существуют уже очень давно, не делая новые. Никто не гонял, не развлекался и не занимался агрессивной ездой. Насколько я понимаю, именно в этом состоит тот самый "джипинг", за который мне сейчас пишут проклятия в директе, что я даже открыть его не могу", — отметила Квиткова.

Даша Квиткова ответила на хейт / Фото: instagram.com/kvittkova

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