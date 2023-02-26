Дмитро Гордон розсекретив, що за рік повномасштабної війни придбав для військових

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон розповів, що за рік повномасштабної війни придбав для Збройних сил України.

Зокрема, знаменитість відсоток з продаж речей зі свого магазину, а також донати, які йому надсилали під час стримів на YouTube, витратив на сучасні дрони, які передав конкретним бригадам.

"Завдяки покупкам у моєму магазині та донатам на моїх стримах на YouTube, ми купили та передали для наших воїнів у конкретні бригади п'ять найсучасніших дронів. Продовжуємо так само! Тож переможемо!" – розповів Гордон.

Для перегляду гортайте праворуч

Військові, своєю чергою, подякували журналісту за допомогу. Вони вручили йому відповідні подяки.

Зазначимо, раніше Дмитро Гордон розповідав, як через війну змінився його заробіток. Зокрема, у його родині почалася фінансова криза, через це журналіст навіть вже продав одне своє елітне авто, а на черзі тепер інше.

Читайте також: