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Дмитро Гордон розсекретив, що за рік повномасштабної війни придбав для військових

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
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Дмитро Гордон розсекретив, що за рік повномасштабної війни придбав для військових

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Захисники, своєю чергою, вручили інтерв'юеру подяку.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон розповів, що за рік повномасштабної війни придбав для Збройних сил України.

Зокрема, знаменитість відсоток з продаж речей зі свого магазину, а також донати, які йому надсилали під час стримів на YouTube, витратив на сучасні дрони, які передав конкретним бригадам.

"Завдяки покупкам у моєму магазині та донатам на моїх стримах на YouTube, ми купили та передали для наших воїнів у конкретні бригади п'ять найсучасніших дронів. Продовжуємо так само! Тож переможемо!" – розповів Гордон.

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Військові, своєю чергою, подякували журналісту за допомогу. Вони вручили йому відповідні подяки.

Зазначимо, раніше Дмитро Гордон розповідав, як через війну змінився його заробіток. Зокрема, у його родині почалася фінансова криза, через це журналіст навіть вже продав одне своє елітне авто, а на черзі тепер інше.

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Дата публікації
Перегляди
266
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