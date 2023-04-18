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Донька Олі Фреймут у обтислій сукні з глибоким декольте позувала біля дзеркала

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1791
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Донька Олі Фреймут у обтислій сукні з глибоким декольте позувала біля дзеркала

Фото: instagram.com/zlata_mitchell

16-річна дівчина поділилася відвертим фото.

Донька телеведучої Олі Фреймут - Злата Мітчелл - захопила підписників сміливим образом. 

Дівчина поділилася в Instagram-stories зухвалою світлиною, на якій позувала біля дзеркала. На Златі було обтисла сукня-комбінація з глибоким декольте, яке вона підкреслила шкіряною косухою. Також Мітчелл розпустила своє кудряве волосся. А ось обличчя на фото дівчина вирішила не показувати. 

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Зазначимо, що 17-річна дівчина часто демонструє у своєму фотоблозі сміливі образи. Злата полюбляє підкреслити свою гарну фігуру обтислим вбранням та стильними образами. Відома мама підтримує доньку та завжди робить їй компліменти під фото у Мережі. 

До речі, нещодавно сайт ТСН розповів, де зараз перебуває Оля Фреймут та чим займається під час повномасштабної війни. 

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