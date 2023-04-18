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Дочь Оли Фреймут в облегающем платье с глубоким декольте попозировала у зеркала

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3343
Время на прочтение
1 мин
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Дочь Оли Фреймут в облегающем платье с глубоким декольте попозировала у зеркала

Фото: instagram.com/zlata_mitchell

16-летняя девушка поделилась откровенным фото.

Дочь телеведущей Оли Фреймут – Злата Митчелл – увлекла подписчиков смелым образом.

Девушка поделилась в Instagram-stories дерзкой фотографией, на которой позировала у зеркала. На Злате было облегающее платье-комбинация с глубоким декольте, которое она подчеркнула кожаной косухой. Также Митчелл распустила свои кудрявые волосы. А вот лицо на фото девушка решила не показывать.

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Отметим, что 17-летняя девочка часто демонстрирует в своем фотоблоге смелые образы. Злата любит подчеркнуть свою красивую фигуру обжатыми нарядами и стильными образами. Известная мама поддерживает дочь и всегда делает ей комплименты под фото в Сети.

Кстати, недавно сайт ТСН рассказал, где находится Оля Фреймут и чем занимается во время полномасштабной войны.

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Дата публикации
Просмотры
3343
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