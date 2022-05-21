Донька Сніжани Єгорової з родиною переїхала до США

Телеведуча 1+1 та донька Сніжани Єгорової – Стася Ровінська – переїхала з чоловіком та трьома дітьми виїхала за кордон.

Родина виїхала до Нью-Йорка. Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Стася поділилася, що декілька років її сім'я там будуватиме життя від самого початку, залишивши в у Києві своїх близьких, друзів, будинок, автівки, улюблені роботи та комфортне життя. Ровінська зазначила, що у мирний час вони б ніколи не наважились цього зробити.

"Тож шукаю роботу, контакти, нові знайомства. І звісно ж будемо продовжувати допомагати наближати нашу перемогу і сподіваюсь прославляти Україну", – поділилася вона.

Стася Ровінська з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ровінська наголосила що це не імміграція, а тимчасовий переїзд задля дітей.

"Мій чоловік, як багатодітний батько, має право виїжджати за кордон. Ми продовжуємо займатись допомогою нашим воїнам і плануємо налагодити відправлення вже з Нью-Йорка, мій чоловік займається цим кожного дня. Для тих, хто пише, що це найпростіше… Нам було б набагато легше повернутись до Києва, де у нас власний будинок, робота, гроші і налагоджене усе. Ми приїхали до Америки без нічого, ані збережень, ані плану, лише ми. Діти підуть до школи і це мене тішить. Ми у чужій країні, ніхто нас тут не чекає. Ми намагаємось просто зробити дитинство наших дітей трохи спокійнішим. Ми не маємо коштів тримати наше життя на паузі у Європі. Дякую за підтримку, вона зараз дуже цінна", – поділилася Стася.

У коментарях колеги-телеведучі підтримали Ровінську:

"Все обов'язково вдасться! Ви круті!" – написала Наталія Островська.

"Оу, оце таке несподіване рішення! Тримаю кулаки! Все обов'язково вийде!" – поділилася Соломія Вітвіцька.

"Стася, сил вам!" – побажала Марічка Падалко.

Зауважимо, раніше Стася Ровінська звернулася до прихильників із проханням ігнорувати її маму-пропагандистку Сніжану Єгорову. Відповідну заяву телеведуча зробила після того, як побачила новий допис мами після моторошних новин про знущання окупантів над мирними людьми, зокрема дітьми у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Нагадаємо, Сумська різко відповіла Кондратюку, який порадив їй розірвати стосунки з донькою, яка живе в Росії. Акторка важко переживає той факт, що її старша донька Антоніна разом з чоловіком та дітьми мешкає в країні-агресорці Росії.

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