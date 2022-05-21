Ivan NAVI випустив атмосферне mood video, зняте до війни: "До сліз і мурах"

Український співак Ivan NAVI випустив нову композицію під назвою "Пишу тобі листа" та атмосферне mood video на неї.

Ця пісня була написана за декілька місяців до війни. Як зізнався Іван, 4 березня мав бути її реліз разом з новим альбомом. Але на той час для всіх музику замінили сирени по всій Україні та плач тих, хто втрачав кожної хвилини домівки, рідних, спокій і минуле життя.

"Ця пісня про лист собі з майбутнього. Про те, що ми всі подорослішали, стільки всього пройшли, та попри війну намагаємось жити далі, шукати в кожному моменті маленькі радощі, які зміцнюють, які підтримують поки ми робимо все можливе й неможливе, щоб наблизити день нашої перемоги. Це лист - підтримка, лист - нагадування про важливе. Лист, в якому є сенси, що резонують тепер вже по-новому", - прокоментував прем'єру артист.

Пісню "Пишу тобі листа" написав Андрій Осадчук, який є автором ще однієї ліричної пісні Ivan NAVI – "Коли нема тебе". Режисером відео став Володимир Шурубура.

Шанувальники Ivan NAVI зізналися, що цей трек знайшов відгук у їхніх серцях: "Мурашки по шкірі від пісні! Я вже її вивчила на пам'ять, бо грає на повторі без перестанку!", "до сліз", "Іване, вона така душевна, до щему в серці. Думаю, коли ти її записував, був у неї один змістовий посил, – після 24.02.2022 зовсім інший. А те, як звучить твій голос тут, – такий оксамитовий, ніжний".

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