Байден підписав закон про виділення Україні 40 млрд доларів

Президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів.

Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих 40 млрд доларів американська допомога Україні становить приблизно 54 млрд доларів лише за два місяці.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

"У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон H.R. 7691, "Закон про додаткові асигнування в Україні, 2022", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні і для надання допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, Сенат США остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 млрд доларів. Так, 20 млрд доларів з цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма бюджетна допомога і гуманітарна. Сума рекордна, оскільки спочатку Байден просив виділити 33 млрд, проте за ініціативи демократів додали ще 7.

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