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Сенат США затвердив надання Україні допомоги на $40 млрд

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Сенат США затвердив надання Україні допомоги на $40 млрд

Фото: Getty Images

Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 млрд дол.

Щоб відповідний документ набув чинності, його ще має підписати президент США Джо Байден.

Зауважимо, що 20 млрд дол. з цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма бюджетна допомога і гуманітарна. Сума насправді рекордна. Адже спочатку Байден просив виділити 33 млрд, проте за ініціативи демократів додали ще 7.

Аргументи, які висували сенатори за затвердження документа: якщо б Україна не встояла перед вторгненням Росії, війна неминуче перекинулася б до Європи, не виключено, що на країни НАТО, а це вже викликає прямий обов‘язок США воювати за Альянс.  

Нагадаємо, 10 травня Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану Росією війну на суму майже 40 млрд дол.

Проте 12 травня сенатор-республіканець Рендал Пол одноосібно заблокував розгляд нового пакету допомоги для України. Він запропонував поправки до законопроєкту, щоб створити посадиу окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів у межах цього пакету.

Речник Пентагону Джон Кірбі застерігав, що якщо законопроєкт не був би ухвалений до 19 травня, це вплинуло б на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні.

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