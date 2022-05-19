Сенат США утвердил предоставление Украине помощи на $40 млрд

Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 млрд дол.

Чтобы соответствующий документ вступил в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.

Заметим, что 20 млрд. дол. из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь. Сумма действительно рекордная. Ведь сначала Байден просил выделить 33 млрд, однако по инициативе демократов прибавили еще 7.

Аргументы, которые выдвигали сенаторы за утверждение документа: если бы Украина не устояла перед вторжением России, война неизбежно перекинулась бы в Европу, не исключено, что на страны НАТО, а это уже вызывает прямую обязанность США воевать за Альянс.

Напомним, 10 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине из-за развязанной Россией войны на сумму почти 40 млрд дол.

Однако 12 мая сенатор-республиканец Рендал Пол единолично заблокировал рассмотрение нового пакета помощи для Украины. Он предложил поправки к законопроекту, чтобы создать должность отдельного инспектора, который бы проверял выделение средств в пределах этого пакета.

Спикер Пентагона Джон Кирби предостерег, что если бы законопроект не был принят до 19 мая, это повлияло бы на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине.

Как закон о ленд-лизе окончательно ставит знак равенства между Россией и нацистской Германией.

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