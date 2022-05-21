Байден подписал закон о выделении Украине 40 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов.

Этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет. С учетом этих 40 млрд долларов американская помощь Украине составляет примерно 54 млрд долларов всего за два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал закон HR 7691, "Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине, 2022", предусматривающий дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 19 мая Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. 20 млрд долларов из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь. Сумма рекордная, поскольку сначала Байден просил выделить 33 млрд, однако по инициативе демократов прибавили еще 7.

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