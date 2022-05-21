Дочь Снежаны Егорова с семьей переехала в США

Телеведущая 1+1 и дочь Снежаны Егоровой – Стася Ровинская – переехала с мужем и тремя детьми уехала за границу.

Семья уехала в Нью-Йорк. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Стася поделилась, что несколько лет ее семья там будет строить жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы и комфортную жизнь. Ровинская отметила, что в мирное время они никогда не решились бы этого сделать.

"Поэтому ищу работу, контакты, новые знакомства. И, конечно же, будем продолжать помогать приближать нашу победу и надеюсь прославлять Украину", – поделилась она.

Стася Ровинская с мужем и детьми / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ровинская подчеркнула, что это не иммиграция, а временный переезд ради детей.

"Мой муж, как многодетный отец, имеет право выезжать за границу. Мы продолжаем заниматься помощью нашим воинам и планируем наладить отправление уже из Нью-Йорка, мой муж занимается этим каждый день. Для тех, кто пишет, что это самое простое… Нам было бы намного легче вернуться в Киев, где у нас собственный дом, работа, деньги и налажено все. Мы приехали в Америку без ничего, ни сбережений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей немного спокойнее. У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе в Европе. Спасибо за поддержку, она сейчас очень ценна", – поделилась Стася.

В комментариях коллеги-телеведущие поддержали Ровинскую:

"Все обязательно удастся! Вы крутые!" – написала Наталья Островская.

"Оу, это такое неожиданное решение! Держу кулаки! Все обязательно получится!" – поделилась Соломия Витвицкая.

"Стася, сил вам!" – пожелала Маричка Падалко.

Заметим, ранее Стася Ровинская обратилась к поклонникам с просьбой игнорировать ее маму-пропагандистку Снежану Егорову. Соответствующее заявление телеведущая сделала после того, как увидела новое сообщение мамы после жутких новостей об издевательствах оккупантов над мирными людьми, в частности детьми в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Напомним, Сумская резко ответила Кондратюку, который посоветовал ей разорвать отношения с живущей в России дочерью. Актриса тяжело переживает тот факт, что ее старшая дочь Антонина вместе с мужем и детьми живет в стране-агрессоре России.

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