Джамала біля річки а капела заспівала польську народну пісню

Українська співачка Джамала наразі перебуває з благодійними концертами у Європі, під час яких збирають гроші на допомогу Україні.

Як розповіла Джамала, де б вона не була – цікавиться народними рідкими піснями. Наразі зірка перебуває у Польщі і дорогою до міста Торунь познайомилася з польською народною творчістю.

Нею виконавиця поділилася й з шанувальниками у своєму Instagram. Джамала запостила відео, де зображена у синьо-жовтій футболці біля річки. Співачка польською виконує народну пісню "Oj Ty Rzeko":

"Натрапила на рідкісну "Oj Ty Rzeko". Саме нею хочеться сказати "дякую"Польщі за всю допомогу. У пісні ріка – життєдайна сила. Вона рятує від спраги й гасить вогонь. Люди ходять до води пити, коня поїти, коня поїти, вогонь гасити. Одразу ж виникла асоціація із Польщею, яка допомагає нам гасити полум'я війни. Вірю, тільки разом ми погасимо цей вогонь в якому палає мій дім кожного дня", - підписала відео Джамала.

Шанувальники, своєю чергою, поділилися враженнями від почутого: " Наче чудодійний бальзам на стомлену душу…", "неймовірно душевно", "дуже гарно, заворожує".

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