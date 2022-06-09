ВООЗ підтвердила 27 додаткових атак на лікарні та медзаклади України

ВООЗ підтвердила 27 додаткових атак на лікарні та медзаклади України

Станом на 7 червня в Україні зафіксовано 290 нападів на медичні об'єкти.

Ще 27 додаткових атак на об'єкти охорони здоров’я в Україні здійснили російські терористи.

Про це повідомили у ВООЗ (World Health Organization Ukraine).

"Станом на 7 червня в Україні зафіксовано 290 нападів на охорону здоров’я. Ці атаки відбулися у період із 24 лютого по 30 травня, і у них загинуло 76 людей і 59 були поранені. Охорона здоров’я ніколи не повинна бути мішенню", - зазначили фахівці.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

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