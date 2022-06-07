"Досвід Сєвєродонецька лякає": із Лисичанська евакуювали 16 людей

До Лисичанська також вдалося доставити гуманітарний вантаж.
Поліція евакуювала 16 людей із Лисичанська Донецької області.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сьогодні поліцейські вмовили 16 мешканців Лисичанська поїхати в спокійне життя. Останні тижні місто знаходиться під постійним щільним вогнем рашистів. Вони дистанційно знищують "місто на горі", - зазначив він.
Гайдай також підкреслив, що майже щодня по Лисичанську завдають удари з авіації.
Всі комунікації в місті відсутні. Через обстріли люди вимушені постійно перебувати в укриттях.
"Досвід" Сєвєродонецька лякає, і люди змінюють свою думку. "Пересидіти» – це гратися з долею. Тож все більше мешканців налаштовані виїжджати", - наголосив він.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти через смс вербують на роботу до катівень.
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