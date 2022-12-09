Ефектна Гейлі Бібер продемонструвала струнку фігуру у новорічному спідньому

Американська модель та дружина співачка Джастіна Бібера Гейлі Бібер похизувалася перед шанувальниками своїми новими гарячими знімками.

Так, зірка модельного бізнесу стала окрасою нової новорічної колекції спідньої білизни від знаменитого бренду Victoria's Secret.

На сторінці в Instagram бренду з'явилися фото і відео, на яких постає Бібер. Вона позує у звабливому білому спідньому, а також яскравій червоній комбінації з атласу, прикрашеної бантиками. Святковий образ Гейлі доповнила червоною мантією з білою кантовкою:

Нагадаємо, лише декілька тижнів тому Гейлі Бібер жалілася шанувальникам, що у неї виявили серйозну хворобу. Лікарі діагностували у моделі велику кісту у яєчнику, через що її живіт має округлий вигляд і всі вважають, що зірка вагітна. Тому Бібер вирішила прокоментувати чутки і пояснити, що відбувається насправді.

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