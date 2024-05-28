Ексчоловіка Анни Трінчер у Польщі оштрафували поліцейські

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер – блогер Олександр Волошин – розповів, що його в Польщі оштрафували поліцейські.

Зірка Мережі у своєму Instagram зізнався, що він порушив правила дорожнього руху. Зокрема, Волошин не ввімкнув покажчик повороту та трішки перевищив швидкість. Поліція зреагувала на порушення, зняла це та зупинила Олександра.

Допис Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Врешті, блогерові довелося заплатити штраф у розмірі 700 євро. Щоправда, Волошин не повністю з цим згоден. Зокрема, він вважає, що сума штрафу за такі порушення завелика.

"Я їхав 158 км/год, а там обмеження швидкості було 120 км/год. Це було не містом, а за містом. Один раз я не ввімкнув правий покажчик повороту. Вони це саме зняли. Штраф 700 євро за покажчик повороту і перевищення швидкості на автобані. Не в місті! Я не їхав 240 км/год, а їхав лише на 30 км/год більше", - обурився блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, Олександр Волошин має власну автівку. Окрім того, він подарував машину й співачці Анні Трінчер, ще коли вони перебували в шлюбі. Нещодавно блогер розповів, у кого після розлучення залишилося елітне авто за 70 тисяч доларів.

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