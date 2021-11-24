Ексдружина Потапа вперше розповіла про свої нові стосунки

Ірина Горова назвала ці стосунки "зрілими".

Продюсерка, співзасновниця MOZGI Group та ексдружина Потапа Ірина Горова поділилася особистим.

Під час розмови з Машою Єфросиніною Горова зізналася, що зараз бере від життя усе найкраще і може присвятити час і думки собі. Ірина зізналася, що щаслива наразі не бути заміжньою і пояснила чому:

"Я одружена була з 16, ну припустимо, 35 - 36, не важливо. Я настільки багато віддала, а я людина, яка віддає максимально, ніби келих наповнений був, і він спорожнів. Це не про погано, це не про сльози, коли твоя енергія віддана. Зараз, коли я їй насичуюсь, це не про кохання, не про віддачу, це про те, що ти самодостатня щаслива людина. Це не каже, що я пішла в самітники, але в мене вперше в житті такий стан. Коли працюєш з артистом, ти завжди думаєш про нього, про проєкти, а тут з'явився маленький шматочок, коли ти думаєш лише про себе", - пояснила Горова.

Ірина Горова з Потапом та їхнім сином / instagram.com/gorovaya_irina

Вона зізналася, що після розлучення з Потапом 2014 року зуміла з ним залишитися у нормальних стосунках. Їхній розрив на бізнесі не позначився і кожен залишився на своєму місці. Горова додала, що їм не довелося нічого ділити, у них все було поділено.

Окрім того, заговорила Ірина й про свій новий роман. Хто став обранцем бізнес-вумен, вона не розповіла, лише зазначила, що це "зрілі стосунки".

"У таких стосунках, які в тому ідеальному стані, про який можна лише мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала. Ось взагалі! Форму не викладатимемо, але це просто та форма, яка, мені здається, не може бути в 20 років, не може бути в 30. Це якісь зрілі стосунки, коли ти не нервуєш. Не знаю, може, це у мене такий досвід був, що я весь час нервувала", - зізналася Горова.

Ірина Горова / instagram.com/gorovaya_irina

Також Ірина дала зрозуміти, що її чоловік з нею приблизно одного віку, а з молодими їй просто не цікаво:

"Мені не цікаво з молодими. Не можу сказати, що я не можу на них дивитися: "О Боже!", але я так багато товаришую з чоловіками, маю чітку дистанцію. Я себе не розплескую багато на рівні енергії", - зазначила Ірина.

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