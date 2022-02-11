Ешлі Грем показала, як годує грудьми новонароджених двійнят

Сьомого січня зірка народила двійнят.

Американська plus-size модель Ешлі Грем нещодавно знову стала мамою.

Так, знаменитість сьомого січня народила хлопчиків-двійнят. Відтоді зірка майже не виходила на зв'язок з фанами. Втім, у своєму Instagram Ешлі опублікувала фото, на якому показала, як годує грудьми новонароджених двійнят.

"Малачі та Роман. Мої хлопчики були найкращими вчителями. Вони постійно нагадуватимуть мені про те, що я можу зробити складні речі. Це було нелегко, але воно того варте. Досі не можу повірити, що у мене троє дітей", - поділилася plus-size модель.

Ешлі Грем годує грудьми двійнят / instagram.com/theashleygraham

Також Ешлі пообіцяла своїм прихильникам, що незабаром розповість, як минули її пологи.

Зауважимо, знаменитість та її чоловік, фотограф Джастін Ервін, вже виховують сина Айзека. 18 січня малюку виповнилося два роки. Хлопчиків-двійнят Ешлі народила сьомого січня. Пологи відбулися вдома.

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