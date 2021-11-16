Горбунов показав, як доглядає за крихітним сином, поки Осадча на роботі

У Катерини щільний робочий графік.
Відомий шоумен, ведучий проєкту "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав, як доглядає за своїм крихітним сином, Данилом.
Так, у зірки та його дружини, Катерини Осадчої, доволі щільний робочий графік. Втім, вони намагаються знайти вільний час, аби побути зі своїми дітьми. До слова, поки Горбунов працює, з дітьми може залишитися Осадча, і навпаки.
До слова, у своєму Instagram Юрій показав, як доглядає за молодшим сином, поки Катерина працює. Так, шоумен опублікував фото, на якому обережно тримає Данила за голівоньку та годує його молоком з пляшечки.
"Наша мама на зніманнях! Невусатий нянь при ділі!" - підписав фото Горбунов.
До речі, прихильники подружжя зазначили, що Юрій – неймовірний татусь. Також вони зауважили, що Катерина сильна жінка. Вона нещодавно народила, а вже натхненно працює.
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