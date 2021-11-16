Горбунов показав, як доглядає за крихітним сином, поки Осадча на роботі

Горбунов показав, як доглядає за крихітним сином, поки Осадча на роботі

У Катерини щільний робочий графік.

Відомий шоумен, ведучий проєкту "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав, як доглядає за своїм крихітним сином, Данилом.

Так, у зірки та його дружини, Катерини Осадчої, доволі щільний робочий графік. Втім, вони намагаються знайти вільний час, аби побути зі своїми дітьми. До слова, поки Горбунов працює, з дітьми може залишитися Осадча, і навпаки.

До слова, у своєму Instagram Юрій показав, як доглядає за молодшим сином, поки Катерина працює. Так, шоумен опублікував фото, на якому обережно тримає Данила за голівоньку та годує його молоком з пляшечки.

Юрій Горбунов з молодшим сином / instagram.com/gorbunovyuriy

"Наша мама на зніманнях! Невусатий нянь при ділі!" - підписав фото Горбунов.

До речі, прихильники подружжя зазначили, що Юрій – неймовірний татусь. Також вони зауважили, що Катерина сильна жінка. Вона нещодавно народила, а вже натхненно працює.

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