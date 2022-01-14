Гурт Muse зняв кліп у Києві, в якому зіграла українська акторка

Колектив випустив першу пісню за чотири роки.

Знаменитий британський рок-гурт Muse нарешті потішив своїх прихильників.

До слова, колектив випустив першу за чотири роки пісню, яка отримала назву Won't Stand Down. Гурт вже й встиг випустити кліп на нову композицію, знімання якого відбувалися в Києві. Щоправда, якихось відомих локацій українці не зможуть впізнати, адже ролик знімали у павільйоні.

Цікаво те, що в кліпі знімалися й українські актори. Зокрема, головну роль виконала Наталія Зозуля. За сюжетом вона - королева армії "темних генералів", яка переживає катарсис та стає божеством. До речі, армію королеви також зіграли українські актори.

Втім, обличчя артистів глядачі впізнати не зможуть. На Наталію Зозулю одягнули маску з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі, а от "темні генерали" були у чорний костюмах.

Наталія Зозуля у кліпі гурту Muse / скріншот з відео

До речі, над кліпом працювало багато українців. Зокрема, виконавчими продюсерами були Альберт Зурашвілі та Даша Дерягіна, а за костюми відповідала Маргарита Шекель.

Читайте також: