Ірина Федишин показала свого 10-річного сина та як вони відсвяткували день народження в Іспанії

Ірина Федишин з сином Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин привітала свого сина Олега з особливим святом.

Сьогодні, 6 липня, молодшому сину виконавиці виповнилося 10 років. На честь першого ювілею Олега зіркова мама опублікувала серію зворушливих кадрів — на знімках щасливий іменинник позує з кульками, а Ірина тримає торт зі свічками.

Відомо, що наразі родина перебуває в Іспанії, де співачка організувала концерти. Тож у дописі артистка не тільки зворушливо звернулася до сина з побажаннями, а й розсекретила, що він активно допомагає їй за лаштунками гастролей.

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Ірина Федишин з сином Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з сином Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

"Мій Олежику, синочку, сьогодні тобі вже 10 років! Ти — наша велика радість і наш неймовірний помічник. Дякую Богу, що ти в нас є, дякую за твоє добре серце, яке запалює позитивом все навколо. Ти надихаєш своїм дитячим світлом, навіть дорослих. Мрію, щоб ти ріс під мирним небом, у вільній, щасливій Україні. В ці дні ми знаходимося в концертному турі в Іспанії, де ти вже багато допомагаєш нам, і навіть приготував музичний сюрприз для моїх прихильників. Я хочу побажати тобі головного — міцного здоровʼя і щасливої долі ! Безмежно любимо тебе. З Днем народження!" – привітала Федишин сина.

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова також привітала свого сина Мартіна з 7-річчям та розповіла, як материнство змінило її життя.