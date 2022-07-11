Кацуріна у спідньому показала, як Дантес заплітав їй косички

Дівчина опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому зображена у прозорій спідній білизні.

А на знімку тим часом помітно чоловічі руки. До слова, прихильники у коментарях припустили, що це саме Дантес, якому приписують роман з Дашею, заплітав їй косички.

Даша Кацуріна і Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Тим більше Кацуріна помітила, що нині перебуває у Тель-Авіві. А саме туди нещодавно приїхав й Володимир.

Окрім цього, на чоловічій руці виднілося татуювання саме таке, яке є у Дантеса.

Даша Кацуріна і Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Даша поки не прокоментувала фото, лише підписала: "Дозволила собі відпустку у декілька днів". Та користувачі у коментарях одразу почали жартували про Дантеса та натякати, що це саме він на знімку.

Можна пожартувати про руки Дантеса?

Точно руки Дантеса! Дашо, ви самі нам дали підказку, шматочок тату видно!

Бл*ха, ну з Вовкою ви були б найгарнішою парою в світі. Без жартів. Куди поставити підпис в петиції?!

Зазначимо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Після їхнього розлучення співаку почали приписувати роман з Дашею Кацуріною. Тим більше співак не приховує, що активно проводить з нею час: то вони вулицями Києва гуляли, то разом готували, то Володимир проводив Дашу на потяг.

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