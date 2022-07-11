Кацуріна у спідньому показала, як Дантес заплітав їй косички

Ексдружина ресторатора Михайла Кацуріна - Даша – поділилася доволі пікантним та особистим фото.
Дівчина опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому зображена у прозорій спідній білизні.
А на знімку тим часом помітно чоловічі руки. До слова, прихильники у коментарях припустили, що це саме Дантес, якому приписують роман з Дашею, заплітав їй косички.
Тим більше Кацуріна помітила, що нині перебуває у Тель-Авіві. А саме туди нещодавно приїхав й Володимир.
Окрім цього, на чоловічій руці виднілося татуювання саме таке, яке є у Дантеса.
Даша поки не прокоментувала фото, лише підписала: "Дозволила собі відпустку у декілька днів". Та користувачі у коментарях одразу почали жартували про Дантеса та натякати, що це саме він на знімку.
- Можна пожартувати про руки Дантеса?
- Точно руки Дантеса! Дашо, ви самі нам дали підказку, шматочок тату видно!
- Бл*ха, ну з Вовкою ви були б найгарнішою парою в світі. Без жартів. Куди поставити підпис в петиції?!
Зазначимо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Після їхнього розлучення співаку почали приписувати роман з Дашею Кацуріною. Тим більше співак не приховує, що активно проводить з нею час: то вони вулицями Києва гуляли, то разом готували, то Володимир проводив Дашу на потяг.
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