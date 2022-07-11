Лукашенко боїться перевороту через відмову білоруських офіцерів воювати в Україні – ЗМІ

Американський тижневик пише, що білоруські військові закликали Лукашенка не втручатися у війну РФ проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, готується до заколоту з боку білоруських військових – після того, як ті виступили проти участі у війні з Україною.

Про це повідомляє NewsWeek.

Зазначається, що нещодавно старші офіцери п'ятої бригади спецназу у відкритому листі до Лукашенка виступили проти участі у війні, назвавши таке рішення "чистим самогубством".

"Вступивши у війну проти України, Білорусь буде остаточно вигнана зі співтовариства цивілізованих держав і на довгі роки буде міжнародним ізгоєм", – пишуть військові.

Військовослужбовці білоруської армії в листі до Лукашенка сказали: "Окупація Росією міжнародно визнаної території України, яка є другом нашої держави, і її спроба втягнути Білорусь у абсолютно неспровоковану війну проти суверенної держави може розглядатися лише як знищення суверенітету Білорусі".

За їхніми словами, Кремль порушує Конституцію Білорусі, де сказано, що країна є незалежною у внутрішній та зовнішній політиці.

Раніше експерт розповів, які сили Білорусь може кинути в наступ на Україну.

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