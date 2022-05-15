Kalush Orchestra продадуть переможний кубок "Євробачення-2022" і вирушать у турне

Kalush Orchestra привезе кубок переможця "Євробачення-2022" до України, а потім віддасть його для продажу на благодійному аукціоні. Також гурт планує вирушити в гастрольне турне.

Зібрані кошти від продажу кубка переможця віддадуть на гуманітарні потреби в Україні та ЗСУ.

Про це в прямому ефірі телемарафону ввечері 15 травня сказав директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий.

"Плани - розвиватися далі. Перш за все - це допомагати Україні збирати кошти, їздити по всьому світу і говорити про війну в Україні, адже, як на мене, культурний фронт не менш важливий, аніж військовий. І він повинен нагадувати всьому світу і об'єднувати весь світ", - сказав Кучерявий.

Він зазначив, що "є досить багато запитів" на гастрольні турне.

"Ми зараз повертаємося до України. Привеземо все ж таки перемогу туди. Привеземо цей кубок, який ми хочемо розіграти як лот і всі зібрані кошти з цього кубка "Євробачення" передати на допомогу Україні", - сказав директор гурту.

Зазначимо, гурт Kalush Orchestra сьогодні, 15 травня, випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі та Ірпеня. Лідер колективу присвятив цю композицію своїй мамі. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Stefania для багатьох стала символом боротьби та незламності.

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