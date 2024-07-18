KOLA на відео влаштувала емоційну "сварку" з відомим співаком

Співачка KOLA представила спільну пісню з відомим виконавцем хітів Parfeniuk.

Спільна композиція артистів отримана назву "Температура". Трек із літнім вайбом занурює слухача у стосунки пари, яка опинилася на межі розриву, але все ж таки намагається їх врятувати. Вони обидва розуміють, що вогонь любові й пристрасті потребує нового життя.

KOLA та Parfeniuk

KOLA та Parfeniuk намагалися спільною піснею показати слухачам, що навіть коли почуття здаються зниклими, є шанс знову розпалити вогонь і знайти спільну мову. І якщо здається, що винним у проблемах є один з партнерів, то найчастіше справжня причина може бути у неуважності обох.

"Ця пісня – мантра для всіх, хто відчуває, що любов згасає, але варто шукати спосіб її відновити. Важливо не опускати руки, а пам'ятати, що навіть найменша іскра може запалити вогонь. Вона про те, як важливо зберегти тепло у стосунках і не дати почуттям охолонути", – поділилася KOLA.

KOLA та Parfeniuk

Артисти вже встигли представити і спільний кліп на пісню "Температура", що заслуговує окремої уваги. Відео було створене з ефектом реферсивних знімань. У кліпі артисти відійшли від шаблонної сексуалізації головних героїв, продемонструвавши емоційну побутову сварку. У відео KOLA та Parfeniuk постали перед глядачами в образі типової пари 70-х.

"Кожний фіт – це для мене потужний енергетичний заряд. Новий сингл з KOLA – це про температуру в серці. Особлива історія, яка, попри мінорні сенси, звучить дуже оптимістично, адже після темряви на нас завжди чекає світло. Пісня, яка навчить розпалювати вогонь у стосунках", – прокоментував Parfeniuk.

KOLA та Parfeniuk

Нагадаємо, нещодавно довкола прем'єри нової пісні KOLA розгорівся серйозний скандал. Артистка заявила, що на YouTube хтось цілеспрямовано за допомогою ботів кидав скарги на її трек, аби він не потрапив до трендів. Співачка звинуватила в цьому колег за сценою.

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