KYIVSTONER показав обличчя новонародженого сина

Артист днями став батьком.
Відомий репер, ексучасник гурту "Гриби" KYIVSTONER, який днями вперше став батьком, показав обличчя новонародженого сина.
Так, Альберт Васильєв (ім'я KYIVSTONER – Ред.) запостив в Instagram фото з крихітним малюком. На світлині зірка має щасливий вигляд і тримає хлопчика на руках.
"Rookie", – написав артист.
Також знаменитість поділився, що вчора його кохану і первістка виписали з пологового будинку.
У коментарях колеги та фанати ще раз привітали виконавця з поповненням.
- Альберте, здоров'я та процвітання всій вашій родині! Обійняла
- Міні KYIVSTONER! Щастя вам
- Вітаю! Ти точно будеш крутим батьком
Зауважимо, про те, що репер буде батьком, стало відомо у серпні. Малюка зірці народила дівчина на ім'я Аліна. Про їхні стосунки мало відомо, оскільки після гучного розриву з екснареченою Лілією Багіровою артист не афішував особисте життя.
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