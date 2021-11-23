KYIVSTONER показав обличчя новонародженого сина

Артист днями став батьком.

Відомий репер, ексучасник гурту "Гриби" KYIVSTONER, який днями вперше став батьком, показав обличчя новонародженого сина.

Так, Альберт Васильєв (ім'я KYIVSTONER – Ред.) запостив в Instagram фото з крихітним малюком. На світлині зірка має щасливий вигляд і тримає хлопчика на руках.

KYIVSTONER / instagram.com/kyivstoner

"Rookie", – написав артист.

Також знаменитість поділився, що вчора його кохану і первістка виписали з пологового будинку.

У коментарях колеги та фанати ще раз привітали виконавця з поповненням.

Альберте, здоров'я та процвітання всій вашій родині! Обійняла

Міні KYIVSTONER! Щастя вам

Вітаю! Ти точно будеш крутим батьком

Зауважимо, про те, що репер буде батьком, стало відомо у серпні. Малюка зірці народила дівчина на ім'я Аліна. Про їхні стосунки мало відомо, оскільки після гучного розриву з екснареченою Лілією Багіровою артист не афішував особисте життя.

Читайте також: