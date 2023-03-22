Лесю Нікітюк оштрафували поліцейські: "Сплачуємо штрафи регулярно"

Знаменитість вже встигла з приводу цього пожартувати.

Українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею на дорозі у Вінниці.

Як поділилася в Instagram-stories знаменитість, її знову оштрафували поліцейські через порушення правил дорожнього руху.

"Ще й біля церкви. Якось не по-православному… Сплачуємо штрафи регулярно", - написала Нікітюк.

Лесю Нікітюк знову оштрафували / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Утім, схоже Леся не надто засмутилася, а навпаки – спробувала навіть пожартувати. Ведуча зазначила, що їй аж захотілося заспівати пісню про штрафи.

"Хтось знає якісь пісні про штрафи? Аж захотілося заспівати…", - пожартувала знаменитість.

Лесю Нікітюк знову оштрафували / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк не стала розповідати, через що саме її оштрафували поліцейські. Утім, понад місяць тому Лесі теж довелося сплатити штраф через перевищення дозволеної швидкості. Тож, цілком можливо, що цього разу трапилося те саме.

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